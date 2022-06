Hoe familie in VS zich het lot 12-jarig Deventer meisje aantrekt (en haar in Deventer komt herdenken)

Gertrud Bloch was in de jaren 40 maar een paar jaar jonger dan hun eigen kinderen Maya en Hanna nu zijn, constateren Brian Rosenbloom en Melani Spiegel bij hun bezoek aan Deventer om hun familielid te eren. Gertrud (12) werd afgevoerd vanaf de Bokkingshang en overleed enkele maanden later. Over een tragisch oorlogsverhaal en een even bekende als treurige Deventer foto, met Gertrud erop. ,,Zo onwerkelijk om op de plek te staan bij haar huis in Deventer, waar ze nooit meer zou terugkeren.”