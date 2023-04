Hoe het gebied bij vroegere Deventer haven (eindelijk) verandert in bijzondere woonbuurt

OPINIE ‘30 kilometer rijden in stad en dorp is uiteinde­lijk schoner’

Dertig kilometer per uur moet de standaard worden in steden en dorpen. Maar is langzamer rijden wel milieuvriendelijker? Toch wel, zegt mobiliteitsexpert Rico Andriesse. ‘Er verandert van alles in een stad die dit soort maatregelen neemt.’