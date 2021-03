Hoe het online stormt over windmolens in Deventer: ‘Het voelt gewoon niet goed’

VIDEO Ravage in Teuge: auto rijdt dwars door bushokje en botst op andere auto

18:40 Bij een ongeluk op de Rijksstraatweg in Teuge is vanmiddag een grote ravage ontstaan. Een auto is door onbekende oorzaak dwars door een bushokje en een zitbankje gereden, en is vervolgens op een andere rijdende auto gebotst.