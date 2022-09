Hoe ik als biograaf van Van Gaal zo’n interlandperiode beleef? Ik kom er niet doorheen

Plan voor zonnepark van 25 hectare bij vliegveld Teuge: ‘Onderzoe­ken wat inwoners ervan vinden’

Een zonnepark van 25 hectare, naast vliegveld Teuge. Het zijn de plannen van een melkveehouder in het dorp. Hij stopt met zijn boerderij en wil zijn land gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. De lokale belangenvereniging onderzoekt hoe inwoners tegenover het plan staan. ,,Dan hebben we in beeld wat er speelt en wat de voor- en nadelen zijn.”

