Hoe James Bond de speelfilm over de Deventer moordzaak dwarsboomt

Deventer binnenstad komt met coronacam­pag­ne nu bezoek aantrekt, looproutes zijn (nog) niet nodig

6:00 In de straten van de Deventer binnenstad zijn vanaf volgende week borden en andere uitingen met spelregels te zien om bezoekersstromen in goede banen te leiden en risico’s op verspreiding van het virus te beperken. Verdergaande maatregelen, zoals op straat gemarkeerde looproutes of winkelstraten door middensnijden – net als op de snelweg, met een afscheiding, met verkeer heen en terug - zijn vooralsnog niet aan de orde.