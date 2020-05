Hoe Janet Ossebaard (53) uit Bathmen graancirkels verruilde voor massaal gelezen corona-complotten

(...) Er is heel wat losgemaakt

Soms zijn we anoniem soms Janet Ossebaard

Je bent een mens het is logisch dat je je zorgen maakt

Het is de grote schoonmaak van de verborgen plaag (...)

Het is eind maart wanneer rapper Lange Frans zijn nieuwe hit Lockdown uitbrengt. Fans horen hoe de Bathmense Janet Ossebaard (59) – kort donker haar, priemende ogen en opvallend blauwe mascara - een rol vervult in het nummer dat in de weken erna honderdduizenden keren wordt beluisterd:

Kort na de release spreekt Lange Frans over zijn beweegredenen. ,,Het is een heel mooie documentaire van Janet Ossebaard. Ik denk dat de zaken die daar worden aangedragen gewoon de waarheid zijn.”

‘Ufo-landingsplaats’

Ossebaard tikt na het uitbrengen een bericht in een besloten ‘appgroep’ vanuit haar stacaravan in de Achterhoek. Haar ‘buitenverblijf’ ligt verscholen op een camping, waar een andere gast buurvrouw Ossebaard omschrijft als de vrouw die ‘buren lastigvalt met het voornemen om een ufo-landingsplaats te realiseren’.

‘Ik heb mijn rap!’ klinkt het trots in de app, waar Ossebaard en haar vrienden complottheorieën verspreiden over een ‘schaduwregering’. De Bathmense voormalig graancirkelonderzoeker gelooft daar heilig in en maakte er tal van eenvoudig in elkaar gezette documentaires over.

Mengelmoes

Die gaan over een mengelmoes van complottheorieën. Van orgaanhandel door de overheid tot complotten over 9/11. En sinds een aantal weken over het coronavirus. Er worden vragen opgeworpen over verbanden met 5G en hoe multimiljonair Bill Gates en de farmaceutische industrie achter de uitbraak zitten, vanwege hun financiële belang om een vaccin te verkopen.

Het klinkt bijna surrealistisch, maar miljoenen mensen zagen de video’s. Complotten blijken populair, maar zijn tegelijkertijd niet zonder gevolgen. De laatste weken werd in verschillende zendmasten brand gesticht vanwege woede over 5G.

Quote Waarom hebben jullie het niet over de cijferfrau­de van het RIVM? Jannet Ossebaard

Zelf ziet Ossebaard dat heel anders. ,,Heel Nederland valt over mijn uitspraken. Ik roep een vraag op, en een mogelijke connectie die er zou kunnen zijn. Ik ben tegen het in brand steken van 5G-masten. Waarom hebben jullie het niet over de cijferfraude van het RIVM?”