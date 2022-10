Hoe lang blijft brandpand nog ergernis in Deventer? ‘Doe iets aan verwoest monument in mooie straatje’

Bekerwinst uit het boekje en steun betuigen aan Bas: ‘De mensen hebben de tranen in de ogen’

Uiteraard, de zege brengt de fans in vervoering. Maar het bekerduel Go Ahead Eagles-Helmond Sport (3-1) staat woensdagavond toch vooral in het teken van steun betuigen aan Bas Kuipers, de aanvoerder van de thuisclub, die zijn vader verloor. ,,Mensen tekenen de condoleance met tranen in de ogen.”

19 oktober