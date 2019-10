Hoe langer de kroeg open, hoe minder knokpartijen: ‘Minder mensen verlaten opgefokt de tent’

Martijn Holtslag werd gevraagd de horecatent te verlaten, na een avondje stappen in Deventer. ,,Iedereen die elders gestapt had, stond ineens ook op straat. De leuke mensen en de agressieve jongens met woede, omdat de avond plots over is.’’ Zo’n jongen spuugde hem in het gezicht die avond. ,,Hij tackelde me vervolgens en ging helemaal los. Met wreef en vuisten.’’ Holtslag zijn ondertanden lagen op de keien. ,,Het is bijna drie jaar geleden, maar ik draag het nog altijd bij me.’’