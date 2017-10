Hoe rijdt de trein naar Berlijn?

De intercity tussen Amsterdam en Berlijn gaat straks wellicht met een wijde boog om Deventer en Apeldoorn heen. Via Zwolle kan het sneller. Maar het prijskaartje dat daaraan hangt is fors.

De trein van Amsterdam naar Berlijn rijdt al decennialang via Deventer en Apeldoorn. Uit verkennend onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel blijkt dat die verbinding sneller kan via de Hanzelijn en Zwolle. Deventer en Apeldoorn komen in die aanbeveling op een zijspoor; de Duitse trein doet beide plaatsen dan niet meer aan.

Forse investeringen

Er hangt wel een prijskaartje aan. Om het bestaande (enkel)spoor tussen Almelo en Zwolle (Sallandlijn) geschikt te maken voor de Duitse trein op topsnelheid is een investering nodig tussen 486 en 625 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste schatting uit het rapport van het Deventer verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng. Om de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn met ruim 50 minuten te verkorten zijn verder forse investeringen nodig in Duitsland, oplopend tot 1,9 miljard. Dan kan de snelheid van de trein in Duitsland naar 200 kilometer per uur.

Gegeven die enorme investeringen stelt de Deventer wethouder Liesbeth Grijsen dat de haalbaarheid daarvan maar zeer de vraag is en een ander niet van vandaag op morgen gaat. ,,Maar wij zijn alert'', reageert Grijsen.

Forensen

Deventer en Apeldoorn willen de internationale trein, die zes keer per dag rijdt, behouden. Vanwege de bereikbaarheid, een goede spreiding van de treinverbindingen in Oost-Nederland en omdat de trein in de reguliere dienstregeling zit. Veel forensen, scholieren en andere niet-internationale reizigers nemen die trein.

De regio Stedendriehoek stuurde al een brief naar het provinciehuis in Zwolle met kritiek op de gang van zaken. Gemeenten zijn niet betrokken bij het onderzoek en voelen zich gepasseerd.

Grijsen: ,,In het onderzoek is niet onderzocht hoe op het bestaande traject tussen Amsterdam en Hengelo tijdwinst is te boeken.''

