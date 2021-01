Hoe rijker we zijn, hoe meer coronawandelingen

Het vermoeden was er al. Statistieken, van Deventer bureau Dat.Mobility, staven het nu. De gemiddelde Nederlander is, in vergelijking tot vóór corona, massaal meer gaan wandelen. Vooral ook de ‘wandelmobiliteit’ van Gelderlanders en Overijsselnaren steeg gigantisch. ,,We lopen de zorgen uit het hoofd.’’

Corona kent weinig winnaars. ,,Maar de voetganger is er eentje’’, vertelt Deventenaar Stefan de Graaf met een lach, hij is onderzoeker bij Dat.mobility. Want we, de Nederlandse bevolking, zijn meer gaan wandelen, lopen of sprinten.

Dat becijferde het Deventer bedrijf Dat.mobility. Via zijn zogenoemde Nederlands Verplaatsingspanel. Daar zitten circa 10.000 Nederlanders in, als panellid. Hun verplaatsingen worden via een smartphone-app gevolgd. Wanneer, hoe, waar en met welk vervoermiddel verplaatsen zij zich? ,,Wij kunnen hun verplaatsingen meten én mobiliteitsgedrag onderscheiden.’’ De app ‘voelt aan’ of panelleden lopen, fietsen, autorijden of bijvoorbeeld juist de trein pakken.

Minder mobiliteit

Al die panelleden vormen een betrouwbare afspiegeling van de Nederlandse bevolking, geeft De Graaf aan. Met alle gegevens kan hij vertellen hoe de gemiddelde Nederlander zich verplaatst en wat er veranderd is sinds corona huishoudt.

Voor corona reisde de gemiddelde Nederlander zo’n 60 minuten per dag. Na instelling van de ‘intelligente lockdown’ nam dit af tot dagelijks gemiddeld 40 minuten verplaatsing.

En de mobiliteit die overbleef, zijn we heel anders gaan ‘spenderen’. Minder auto, minder ov. Meer wandelen, meer fietsen. In maart was wandelen 34 procent van ‘onze mobiliteit’, waar het voor corona zo’n 16 procent was.

Blokje om

Mensen gaan met name na een dag thuiswerken een ‘blokje om’, schetst De Graaf.

,,We wilden weten wat mensen nu echt anders zijn gaan doen in coronatijd, qua verkeer. Dat was ons vertrekpunt. En we zijn buitengewoon meer gaan wandelen en fietsen. In korte-afstandsverplaatsingen.’’

Vaak recreatief, stelt De Graaf. ,,Om er even uit te zijn, misschien even de zorgen uit het hoofd te lopen. Ook buiten lockdowns om bleef dat zo. Het wandelniveau bleef hoger dan voor corona. De vraag die je dan stelt: is dit eenmalig of gaan we dit gedrag houden. Blijven we ook als corona gaat liggen meer lopen?’’

Wat denkt De Graaf zelf? ,,We kijken alleen terug, voorspellen niets. Om toch iets te zeggen: uit andere onderzoeken blijkt dat mensen ook na corona, zeker een paar dagen in de week, willen blijven thuiswerken. Als dat gebeurt, dan blijven we ook meer wandelen, is het vermoeden. Gezond en goed voor het milieu.’’

Focusverschuiving

Als we meer gaan thuiswerken kan dat een andere blik op mobiliteit geven bij overheden. ,,Overheidsbeleid is lang gefocust geweest op snelle verbindingen creëren. Mensen moesten, met auto of trein, zo snel mogelijk op hun werk kunnen komen. Je kan je afvragen in hoeverre die focus noodzakelijk blijft, als mensen niet meer iedere dag naar hun werk gaan. Stel dat iemand nog slechts één dag fysiek naar het werk gaat, hoe erg is het dan als je er iets langer over doet?’’

Van de panelleden is ook het opleidingsniveau en inkomen bekend. ,,We zien zo dat hoger opgeleiden met name meer zijn gaan wandelen. En mensen met hogere inkomens. Zij die twee keer modaal verdienen besteden het meeste tijd aan wandelen. Kantoorpersoneel dat doorgaans geen urgent beroep heeft en dus thuis kan werken. Mensen met minder inkomen en een iets lager opleidingsniveau hebben vaker cruciale beroepen. Hun wandelgedrag wijkt daardoor waarschijnlijk minder af dan voor corona.’’

*Van alle verplaatsingen - van lopen tot auto- of treinreizen - was vóór corona wandelen 17 procent onderdeel van de mobiliteit, bij de gemiddelde Nederlander. *Zo blijkt uit Dat.Mobility-onderzoek. Het Deventer bedrijf volgt via applicaties 10.000 Nederlanders in hun mobiliteit, die vormen een betrouwbare steekproef voor een beeld van de Nederlandse bevolking. *Voor corona lag dat wandelpercentage in de provincies Gelderland en Overijssel veel lager dan dat Nederlands gemiddelde. Namelijk in beide provincies 13 procent. *Vanaf maart zijn de wandelcijfers fors gestegen. Sinds de coronamaatregelen wandelt de gemiddelde Nederlander 24 procent van de ‘mobiliteitstijd’. Een stijging van 7 procent meer wandelmobiliteit. *Gelderlanders en Overijsselnaren stegen evengoed ook fors. Was daar dus 13 procent ‘wandelmobiliteit’ het percentage voor de coronacrisis, in de crisis is het 20 procent van alle mobiliteit geworden. *Het gebruik van auto en het openbaar vervoer daalde in coronatijd. Het ‘ov’ herstelde in de loop van het jaar iets, maar blijft lager dan anders. De automobiliteit was rond de zomerperiode alweer vrij hoog en tegen het normale niveau aan. *’De gemiddelde Nederlander’ ging ook meer fietsen, al zakte het fietsgebruik na de zomer tot het niveau van voor corona. *De voetgangersmobiliteit blijft echter gedurende de zomer en daarna ook hoger dan gemiddeld en groeit vanaf september opnieuw. *Vooral in de lockdowns krijgt wandelgedrag dikke pieken. In lockdown maart en lockdown december bestond wandelen zo voor 30 procent uit onze mobiliteit.