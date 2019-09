Hoe verder met de A1? ‘Het zou kunnen dat we de nieuwe delen van de weg nog niet mogen open stellen’

Het stikstofbesluit raakt grote projecten als de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente, de verbreding van de N50 bij Kampen en de plannen voor de N35. In hoeverre worden de werkzaamheden daadwerkelijk bedreigd? ,,Het zou kunnen dat we de nieuwe delen van de weg nog niet mogen open stellen.’’

Terwijl de werkzaamheden voor een bredere snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twente in volle gang zijn, dreigt het stikstofbesluit barrières op te werpen. De aanpak van deze snelweg is één van de 127 urgente rijksprojecten die mogelijk vertraging oplopen omdat ze te veel stikstof uitstoten. Het verbreden van de A1 heeft in deze regio topprioriteit vanwege de vele files die worden veroorzaakt door toenemend vrachtverkeer op deze drukke oost-west-as. Op aandringen van de regio is het project zelfs naar voren gehaald. Eerder dit jaar is een begin gemaakt met de uitvoering hiervan. Die loopt door tot 2025.

Tracébesluit

In opdracht van Rijkswaterstaat is bouwbedrijf Heijmans eerder dit jaar begonnen met de werkzaamheden op het wegvak tussen Deventer-Oost en Bathmen en op het deel tussen tussen Markelo en Rijssen. Deze werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan omdat het zogeheten Tracébesluit voor deze delen van de A1 is vastgesteld. Dat geldt ook voor de delen tussen Apeldoorn en Twello, Twello-Deventer, Deventer-Deventer-Oost, het traject rondom afslag Markelo en het deel tussen Enter en Azelo (zie kaartje). Deze komen later aan de beurt. Toch is het Tracébesluit voor de A1 niet onherroepelijk, omdat er nog beroepsprocedures lopen. ,,Zo lang de Raad van State hier nog geen uitspraak over heeft gedaan, is het Tracébesluit niet definitief en mag Rijkswaterstaat geen werkzaamheden mag uitvoeren die ‘onomkeerbaar’ zijn, zoals het sluiten van verzorgingsplaatsen’’, zegt Jenneke Blok van Rijkswaterstaat.

Onzekerheid

Wat de gevolgen voor de A1 zijn in relatie tot het stikstofbesluit, is nu nog lastig in te schatten. Van alle projecten die nog niet onherroepelijk zijn, moet de stikstofuitstoot opnieuw worden berekend nu de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft afgeschoten. Met het PAS kon de overheid vergunningen verlenen aan projecten die stikstof uitstoten in de buurt van beschermde Natura2000-gebieden, zoals de Veluwe of de Sallandse Heuvelrug. Compensatie voor die schadelijke uitstoot zou volgens het PAS op een later moment volgen. Als gevolg van de stikstofuitspraak die de Raad van State deed op 29 mei verkeren minstens 18.000 (bouw)projecten in heel Nederland in grote onzekerheid.

Scenario's

Vooralsnog gaat Rijkswaterstaat er zelf van uit dat de weg straks open kan. Toch houdt Rijkswaterstaat ook rekening met andere scenario's. ,,Het zou kunnen dat we de nieuwe delen van de weg nog niet mogen open stellen omdat ze voor extra uitstoot van stikstof zorgen. Het is ook mogelijk dat de maximumsnelheid naar beneden moet als de uitstoot te hoog blijkt.’’ Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat de wegwerkzaamheden aan de A1 zelf te veel stikstof uitstoten en daarom worden stilgelegd. ,,We wachten af wat ons wordt opgelegd vanuit Den Haag’’, zegt Blok.

Remkes

Allesbepalend voor een project als de A1-verbreding is het advies waar de commissie Remkes uitbrengt. Deze commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes buigt zich al enige tijd over mogelijke oplossingen voor de ‘stikstofcrisis’. Dit advies ligt er volgende week. Met dit advies in de hand wil het kabinet een nieuwe afweging gaan maken tussen rijksprojecten met een hoge urgentie en projecten die enige vertraging kunnen verdragen. Elk project wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) liet vrijdag al doorschemeren dat projecten die op de lange termijn een gunstig effect op de stikstofuitstoot hebben, zoals de bouw van een windmolenpark in Flevoland, eerder uitgevoerd kunnen worden.

Afsluitdijk

Of de uitbreiding van de A1 deze voorkeursbehandeling ook krijgt, is nu nog de vraag. Een ander instrument om te kunnen versnellen ondanks de stikstofuitspraak is de zogeheten ADC-toets. Projecten die een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ hebben waarvoor geen alternatieven zijn, kunnen alsnog doorgaan, mits er compenserende maatregelen worden getroffen. Het Rijk kan de ADC-toets bijvoorbeeld inzetten voor het onderhoud van de Afsluitdijk, die cruciaal is voor de waterveiligheid van het land. Blok zegt dat Rijkswaterstaat vooralsnog vasthoudt aan de planning zoals die er nu ligt. De werkzaamheden van de tweede fase zijn inmiddels ook gegund aan Heijmans. ,,Zo lang wij geen opdracht hebben dat het anders moet, voeren wij uit wat eerder al besloten is. Ondertussen wachten we af waar Remkes mee komt.’’

Volledig scherm Uitbreiding A1 © Rijkswaterstaat