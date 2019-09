Hoe zichtbaar is dit kunstwerk in het verstopte hoekje in Deventer?

Het interactieve kunstwerk Uit je hokje van Martijn Engelbregt moet laten zien dat Deventer de LHBTI-gemeenschap omarmt. In ieder geval tot Coming Out Dag (9 oktober) is de video nog te bewonderen in een verstopt hoekje naast de Stadsetalage in het stadskantoor. Hoe blij is het COC eigenlijk met het kunstwerk en de locatie?

Voorzitter Rob Philip van het COC in Deventer is in elk geval niet ontevreden met de gekozen plek. ,,Er komen veel mensen vanuit de hele samenleving in het stadskantoor. Bovendien is het nu ook 24 uur per dag te zien vanaf de straat, dat is belangrijk", vindt de Deventer fotograaf, die ruiterlijk toegeeft dat het niet de allerbeste zichtlocatie is. ,,Het had misschien beter gekund.”

Verstopt

Wie het weet ziet vanaf het Grote Kerkhof verstopt achter een grote bloembak en tussen de nooduitgang en de Stadsetalage een grote regenboog afgebeeld met daarboven de achtergrond van het interactieve kunstwerk en de video die doorlopend wordt afgespeeld. Op een zonnige dag valt het vanwege de weerspiegeling op de ruit echter niet mee om de beelden te volgen. In de mini-film is te zien wat zich vorig jaar zomer in de binnenstad afspeelde. Op Roze Zaterdag werd het publiek gevraagd te dwalen in een doolhof waar ze letterlijk aanliepen tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit. Dat was deel één van het kunstwerk. De video is deel twee.

Kwetsbaar

Wat na 9 oktober met het kunstwerk gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het is juist de onzekerheid die Philip zorgen baart. ,,Dit is een kwetsbaar kunstwerk dat onderhoud vergt. De kunstenaar heeft aangegeven dit vijf jaar te willen doen, maar dan is het wel mooi zijn als het ergens te zien blijft”, vindt de COC-voorzitter.