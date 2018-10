Hoe ziet jouw zomerse herfst eruit?

We zoeken naar foto's waarop het contrast tussen de meteorologische herfst en de nazomer goed duidelijk wordt. Dus bijvoorbeeld op een zonnig terras onder de prachtig kleurende bomen. Of in een t-shirt speuren naar herfstdecoratie. Of wat te denken van een frisse duik in één van de openluchtbaden. Niets is de redactie te gek.