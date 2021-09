Hoe zorgenkindje ineens booming in Deventer binnenstad is: ‘Alles valt nu op z’n plek’

Sportagenda Deventer/Zutphen SPORTPRO­GRAM­MA: Drie derby’s in bekertoer­nooi, hockeyers en korfbal­lers openen competitie

9 september De kop is eraf! In het amateurvoetbal is het seizoen inmiddels afgetrapt en zit de eerste speelronde in de districtsbeker er op. Dit weekend spelen de voetballers hun tweede bekerwedstrijd en dat levert drie mooie derby’s op. In zowel het hockey als het korfbal gaat daarnaast de competitie van start.