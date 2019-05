Hoeveel verkeershinder leveren zeven jaar werkzaamheden aan de A1 op?

Volledig scherm De planning van werkzaamheden aan extra rijstrook van de A1 tussen Apeldoorn en Almelo tot en met 2025. © Rijkswaterstaat

Wat gaat er precies gebeuren met de A1?

Die gaat tussen Apeldoorn en Almelo (althans, tot knooppunt Azelo) op de schop. Over een stuk van 55 kilometer komen aan beide zijden extra rijstroken. Volgens de planning van Rijkswaterstaat gebeurt dat niet ineens. Tot 2020 worden er extra rijstroken aangelegd tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen. In 2020 komt er een extra rijstrook tussen Deventer en Deventer-Oost, tussen 2020 en 2021 komen er extra rijstroken tussen Rijssen en knooppunt Azelo en van 2022 tot en met 2025 tussen Apeldoorn en Twello.

Vanwaar die extra rijstroken?

Het verkeer op de A1 staat regelmatig vast, met name door toenemend vrachtverkeer, terwijl een goede doorstroming op deze route van groot economisch belang is voor Nederland. De A1 loopt namelijk van Amsterdam via ‘t Gooi, Apeldoorn en Deventer tot aan de Nederlands-Duitse grens.

Volledig scherm De rode lijn geeft de 157 kilometer lange A1 aan. © Rijkswaterstaat

Waarom gaat die aanleg zo lang duren?

Volgens omgevingsmanager Tonny Arissen van Rijkswaterstaat valt dat nog mee, gezien de prestatie die er moet worden geleverd. ,,Een dergelijk project duurt nou eenmaal lang, dit is geen uniek gegeven. En het zou sneller kunnen als de gehele A1 wordt afgesloten, maar dan wordt de chaos te groot. Er zijn namelijk weinig parallelwegen en alternatieve routes in het gebied rond de A1, dus dan loopt het verkeer daar muurvast. Het is daarom beter om gefaseerd te werk te gaan.’’

Zijn de werkzaamheden al begonnen?

Jazeker, er zijn bomen gekapt en aannemer Heijmans is er klaar voor. Vanaf maandag wordt er geasfalteerd tussen Deventer-Oost en Bathmen. Ook bestaande stukken zullen opnieuw worden geasfalteerd, volgens Arissen. ,,Dit deel van de werkzaamheden neemt ongeveer een half jaar in beslag. Daarna zal het verdere werk dus gespreid worden uitgevoerd.’’

Hoeveel kosten de extra rijstroken?

In 2013 was de verwachting nog 400 miljoen euro, inmiddels is de raming bijgesteld tot 440 miljoen. Daarvan wordt zo’n 140 miljoen betaald door de provincies Gelderland en Overijssel en driehonderd miljoen door Rijkswaterstaat.

Wat gaan automobilisten merken van dit megaproject?