Hoge beloning voor de vinder van emotioneel waardevolle sieraden, gestolen in Epse

Ze heeft er duizend euro voor over. De 73-jarige vrouw uit Epse die zaterdagavond toen ze thuis voor de tv zat werd bestolen van twee emotioneel waardevolle armbanden, wil de eerlijke vinder rijkelijk belonen. ,,De ene armband was een erfstuk, de andere een cadeau van mijn onlangs overleden man. Echt heel erg dat ik die kwijt ben.”

Carla (naam en adres bij de redactie bekend) was zaterdagavond gewoon thuis in Epse toen haar handtas in haar slaapkamer werd leeggehaald en het kantoortje overhoop gehaald werd. Ze woont gelijkvloers, maar omdat het al donker was en de televisie aanstond, heeft ze niets gezien of gehoord van de inbrekers. ,,Er ging buiten nog wel even een bewegingsmelder aan, maar ik zag verder niks.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze vermoedt dat de dieven aan het begin van de avond, toen Carla haar zoon even wegbracht naar het station, met een koevoet geprobeerd hebben via het slaapkamerraam binnen te komen. Waarschijnlijk werden ze even onderbroken toen de vrouw des huizes weer thuis kwam, maar daarna hebben ze hun karwei toch afgemaakt.

200 jaar oud

,,Ik heb die armbanden bijna altijd om, alleen zaterdag eens een keertje niet. Had ik dat nu maar wel gedaan”, verzucht ze. De brede armband met diamantjes heeft ze gekregen van haar man die twee jaar geleden overleed. De andere, een Indonesische slangenkop die al meer dan 200 jaar oud is, hebben haar grootmoeder en moeder nog gedragen en het was de bedoeling dat ze in de familie zouden blijven.

Later die avond zag ze dat haar tas die op het bed stond was leeggehaald en dat het kantoortje naast het huis helemaal overhoop was gehaald.

Geld gestolen

Of de armbanden ook 1000 euro waard zijn, doet er volgens Carla niet toe. ,,Er is ook veel geld gestolen uit het kantoortje en nog wat andere spullen, maar die armbanden vind ik het ergste. Die wil ik heel graag terug hebben en dat is me best wel wat waard.”

Haar nicht Carlijn van Bemmel plaatste een bericht op Facebook in de hoop dat bijvoorbeeld een juwelier die de spullen krijgt aangeboden, ziet dat het om gestolen sieraden gaat.