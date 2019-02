Hoger, duurder, slimmer: Bathmen is blij met de geluidswal die de herrie van snelweg A1 moet dempen

Elke dag last

Veel inwoners van Bathmen zeiden gisteravond dan ook erg blij te zijn met de plannen. ,,Ik heb zeven dagen per week last van het verkeer", zegt Wolter Westerdorp. Hij woont bij de Enkweg en heeft vooral last van het viaduct. ,,Nu moet ik altijd mijn ramen dichthouden. Straks kunnen die eindelijk open."

Stenen

Boerman zegt dat ook innovatie meespeelt. Zo komt er een proef met zogeheten diffractoren. Dat zijn betonnen stenen met inkepingen, waardoor het geluid naar boven wordt geleid. Dat is bedacht door de TU Twente en wordt door een Overijssels bedrijf op de markt gebracht. Er is ook gekeken naar de mogelijkheid om zonnepanelen op de geluidswallen te leggen. ,,Dat bleek meer geluidsoverlast op te leveren. Daar zien we dan maar vanaf." Zeer tegen de zin van GroenLinks en D66 overigens.

Worsteling

Het extra geld was er waarschijnlijk niet gekomen als Belangen Vereniging Bathmen (BVB) zich niet met de zaak bemoeid had. Grijsen, Boerman en ook Rijkswaterstaat erkenden dat de expertise binnen de BVB erg hoog is en een grote rol heeft gespeeld bij extra financiering. ,,Het was soms best een worsteling", lacht Cora Mossel van de BVB. Maar ze is erg blij met het resultaat. ,,Het kan altijd meer, maar we moeten realistisch blijven. Er wordt een forse geluidsreductie gerealiseerd en de maatregelen zijn mooi inpasbaar in het landschap. En er is ruimte voor innovatie."