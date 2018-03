Gemeentebelang wint in Deventer verkiezingen

2:25 Gemeentebelang blijft de grootste partij in de Deventer gemeenteraad. Net als in 2014 behaalde de partij zeven zetels. VVD en GroenLinks boekten forse winst, met ieder twee zetels erbij. Maar de morele zege kwam op naam van de PvdA. PvdA verloor op veel plekken in het land, behalve in Moskou aan de IJssel. Net als in 2014 haalde de partij zes zetels en blijft daarmee in het kielzog zitten van Gemeentebelang.