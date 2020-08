Hogere straf voor Libiër ‘met kiespijn’ voor bijna fatale steekpartij azc Schalkhaar

Met wereldbe­roem­de Pothoofd­plant en stadsgroen hoort Deventer bij Hollandse en Vlaamse topsteden: 'Onkruid? Bestaat niet!

15 augustus Geen groen in de binnenstad? Dat gaat niet op voor Deventer. De Hanzestad staat in de Stadsflora van de Lage Landen. Een vuistdikke gids met informatie over tal van stadsplanten, mét stadswandeling. Met de ‘pothoofdplant’ blijkt Deventer wereldberoemd. De term staat synoniem voor uitheemse plantaardige verstekelingen, zaden die met schepen meekwamen en in Nederland opbloeiden. ,,Nergens was dat zo fenomenaal als in Deventer.”