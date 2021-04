Hogescholen Saxion Apeldoorn en Deventer klaar voor heropening op 26 april: ‘Het is een enorme logistieke puzzel’

Saxion Hogescholen maakt zich op voor een grootschalige heropening van de hogescholen in Apeldoorn, Deventer en Enschede. Meer dan 28.000 studenten zullen dan een keer in de week weer naar school gaan. Een ‘enorme operatie’ stelt Timo Kos, lid van het college van bestuur.

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de verschillende lockdowns is het bestuur van de vereniging hogescholen al in gesprek met het ministerie van OCW om de hogescholen weer te heropenen. ,,We weten als College van Bestuur al enige tijd dat we op 26 april onze studenten waarschijnlijk weer mogen ontvangen. Alles staat in de steigers en als de seinen echt op groen komen te staan, kunnen we het direct uitvoeren”, vertelt Kos.

Voor kwetsbare studenten, praktijklessen, tentamens en examens is de school wel open geweest, maar nog niet in zo’n grote mate als nu. ,,Praktijklessen mochten van de overheid wel doorgaan, zoals fysiotherapie of chemisch laboratoriumwerk. Studenten die thuis geen veilige of goede werkplek hadden konden bij ons in de bibliotheek terecht om online lessen te volgen en te studeren.”

Les in de schouwburg

Om het fysieke onderwijs goed te kunnen stroomlijnen in tijden van corona worden externe locaties gehuurd. ,,In Enschede huren we bijvoorbeeld de businesslounge van FC Twente. We hebben in Deventer een afspraak met de schouwburg om hier studenten college te kunnen geven, maar er bestaat een kans dat de theaters ook weer open mogen en dan geven zij hun eigen bezoekers uiteraard voorrang.”

Er is daarom continu een zoektocht gaande naar beschikbare ruimtes en dat is een behoorlijke uitdaging. ,,Locaties moeten dicht bij het station zitten. Daarnaast mogen studenten op dit moment niet massaal met het openbaar vervoer van de overheid .Het vergt dus veel van de roostermakers om de studenten te spreiden. Het is een enorme logistieke puzzel”

Nog niet alle studenten kunnen weer naar de hogeschool komen. Internationale studenten verblijven nog veelal in hun thuisland. Ook bepaalde stages in de zorg kunnen bijvoorbeeld niet gecombineerd worden met fysieke lessen op de hogeschool omdat zij veel contactmomenten hebben met kwetsbare patiënten.

Kos merkt dat studenten er enorm aan toe zijn om weer fysiek onderwijs te krijgen. ,,We hebben vorig jaar toen we weer rustig aan gedeeltelijk open mochten voorrang gegeven aan eerstejaars en tweedejaars studenten. Ook hebben we tijdens de lockdown veel extra aandacht besteed aan het studentenwelzijn. Er zijn buddygroepen gestart met ouderejaars studenten die de eerstejaars hebben begeleid. Ze hebben bijvoorbeeld afgesproken om via Teams met elkaar te lunchen. We hebben ook extra psychologen in dienst genomen om jongeren die mentaal lijden onder de lockdown te kunnen ondersteunen. Het vervelende is dat we dat lijden niet weg konden nemen door de scholen weer te heropenen.”

Gratis zelftesten

Alle studenten en medewerkers kunnen straks gebruik maken van gratis zelftesten. Deze worden door het ministerie van OCW vergoed en kunnen straks via een landelijke website worden besteld. ,,Iedereen kan daardoor thuis voorafgaand aan een fysieke lesdag een zelftest doen. Uiteraard moet je bij klachten of een positieve uitslag naar de GGD en vervolgens thuis in quarantaine blijven. Wij kunnen studenten en medewerkers wettelijk gezien niet verplichten om zich te testen of te vaccineren. Wel gaan we hen nadrukkelijk aanmoedigen om dit wel te doen. Dat is wel zo sociaal: hoe meer mensen zich vaccineren hoe eerder we weer volledig open mogen.”

De gebouwen waren na eerste lockdown al ingericht op veilig werken. Van looppaden om de 1,5 meter afstand te garanderen tot dichte kantines en desinfectiezuilen. ,,Op elke ruimte staat hoeveel mensen er in mogen. Heel gezellig lijkt het niet, maar het is wel weer fijn dat mensen elkaar toch weer kunnen spreken en zien en we weer lessen in onze gebouwen kunnen bieden.”

Het bestuur hoopt voorzichtig op een volledige openstelling na de zomervakantie. ,,Dit hangt helemaal af van de mate waarin er gevaccineerd wordt. We krijgen dan hopelijk ook de ruimte om volledig te kunnen draaien. Na de eerste lockdown konden we binnen vier dagen over op een volledig lesprogramma online. We hopen dat een volledige heropening net zo soepel verloopt en dat we weer net zo snel fysiek kunnen opschalen.”