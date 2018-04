Hogeschool Saxion begint dependance in Gasfabriek

Keuzevak­ken reden voor Fleur en Sarah om voor Deventer school te kiezen

17 april Zeven keuze-uren in de week hebben de leerlingen van Het Vlier. Keuze om een moeilijk examenvak bij te spijkeren, Chinees te leren of te beleggen, of simpel het huiswerk in een stilteruimte te maken. Voor de school is het volstrekt normaal. Maar steeds meer kinderen van verder weg weten de Deventer bovenbouwschool te waarderen.