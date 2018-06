'Hokje in, hokje uit' op Roze Zaterdag in Deventer

Gemist? Voetbal is oorlog, kijk maar

10:00 Heimelijk appende vrachtwagenchauffeurs moeten oppassen, de politie zet een touringcar in om ze te kunnen betrappen. In Zwolle is het nog steeds de vraag of winkeliers hun deuren binnenkort ook op zondag mogen openen, de ChristenUnie keert zich tegen een collegevoorstel. Detail: de partij zit zelf in het college. Een overzicht van de opvallendste berichten van deze week: