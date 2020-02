Holtense acteurs brengen Valentijnsboodschap op ludieke manier

Hoe komen jullie op dit idee?

Dat is spontaan ontstaan. We wilden iets anders doen dan langs de deuren met stroopwafels of bloembollen en dachten misschien is het leuk om wat met toneel te doen. Iemand die anoniem een geliefde of goede vriend of vriendin wil verrassen krijgt bezoek van een heer of dame in smoking of mooie jurk. Ter plekke wordt een gedicht voorgelezen op de wijze van Jan van Veen. Dat kan een romantisch, liefdevol, grappig of ludiek gedicht zijn. Er wordt een kaarsje aangestoken, candlelight-muziekje gedraaid en een roos afgegeven.

Met hoeveel man gaan jullie op pad?

Dat ligt aan het aantal aanvragen. We hebben vier acteurs ingepland. Ze komen met een assistent als begeleiding.

Hoe is de rolverdeling tijdens de liefdesverklaring?

Als het echt een geheime liefde is van een vrouw aan een man dan vind ik het het leukst dat een vrouw het gedicht voordraagt. Maar we nemen de persoonlijke wensen van de aanvrager natuurlijk mee.

Kunnen mensen zelf een gedicht aandragen?

Jazeker, het moet voor ons wel te behappen zijn. Mochten we de gedichten zelf moeten maken, dan vragen we naar steekwoorden en wat persoonlijke dingen. En wie een bos bloemen in plaats van één roos wil geven of chocola of een fles champagne kan dat natuurlijk ook tegen kostprijs geregeld krijgen. Zodra we de lijst compleet hebben gaan we de rollen oefenen.

Gaat het stormlopen denk je?