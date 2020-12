Holtense ondernemers plaatsen eigen borden in de Dorpsstraat tegen hardrijders: ‘Een beetje ongehoorzaam’

Nieuwe Jezus gezocht nadat hij uit kerststal Diepenveen is gejat: 'Twee jaar terug ook al Maria’

27 december De kerststal aan de Oranjelaan in Diepenveen is niet meer compleet. In de nacht van eerste op tweede kerstdag is Jezus gestolen uit de kribbe. John van Berkum is teleurgesteld: ,,Twee jaar geleden hebben ze ook al Maria meegenomen. En die is nooit meer teruggevonden.’’