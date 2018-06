Holtense roeister Ilse Kolkman geplaatst voor WK onder 23 in Polen

Voor de in Groningen wonende en pedagogische wetenschappen studerende Kolkman gaat het gezegde 'wat goed is komt snel' op. Het WK-ticket dat zij en haar teamgenoten zondag op de Bosbaan in Amsterdam behaalde, is de Holtense niet komen aanwaaien. ,,Ik train gemiddeld tien keer in de week, dat is inclusief krachtrainingen.''

Reizen

De roeitrainingen werkt het team af op de Bosbaan. Dit betekent dat Ilse Kolkman veel moet reizen, maar dat heeft zij er graag voor over. ,,In Holten deed ik aan triatlon en volleybal en toen ik naar Groningen verhuisde, ben ik er ook bij gaan roeien. Niet veel later heb ik voor het roeien gekozen.'' Zij is lid van de Groninger Studenten Roeivereniging Aegir.