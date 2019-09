Holterweg Bathmen-Holten tien dagen dicht: in Oude Molen straks 50 kilometer per uur

De weg tussen Bathmen en Holten gaat tien dagen dicht. In die periode wordt onder meer een rotonde bij Oude Molen aangelegd. Op de doorgaande N344 in het buurtschap vonden in de afgelopen jaren verschillende zeer ernstige ongevallen plaats. Aanpak van de gevaarlijke weg liep de afgelopen jaren ernstige vertraging op. De weg gaat van 4 tot 14 oktober op de schop.

De hoop was eigenlijk om eind 2017 de rotonde te realiseren. De buurt wil graag actie omdat het heel vaak maar net goed gaat in de oversteek op de provinciale weg naar afslagen naar Lettele, Okkenbroek en Bathmen. Enkele jaren geleden verongelukte een fietster na een aanrijding met een vrachtauto op de gevaarlijke kruising. In 2013 werd een fietser overreden door een landbouwvoertuig. In totaal vonden er in de afgelopen tien jaar 18 ongevallen plaats.

Er kwamen waarschuwingsborden en voorbereidende werkzaamheden werden gedaan, maar vervolgens gebeurde er niks meer. De werkzaamheden op de A1 gooiden roet in het eten: de parallel lopende Holterweg was volgens Rijkswaterstaat te belangrijk om compleet dicht te gooien. Nu is in een de tien dagen in oktober toch een gaatje gevonden: op de A1 wordt op dat moment een rijbaanwissel gemaakt, zodat de capaciteit daar even voldoende is.

Overijssel houdt woensdag 18 september tussen zes en half acht een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden in manege ’t Ruiterkamp Bathmen. Medewerkers van de provincie Overijssel en aannemer Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) zijn aanwezig.