Hond overlijdt na aanrijding in Deventer, bestuurder rijdt door

video Suzanne (47) werd dankzij borstkan­ker succesvol ondernemer, maar weet dat ze strijd tegen ziekte alsnog verliest: ‘Ik wil nog zo graag’

16 mei ,,Ik heb geen dromen of bucketlist. Als je weet dat je doodgaat, leef je met de dag en denk je alleen nog maar aan degenen die je het liefst hebt. De meisjes. Dat was mijn enige gedachte. En de liefde voor Marc. We kregen de uitslag en de dokter verdween uit ons blikveld. We keken alleen naar elkaar en kusten elkaar.”