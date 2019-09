Hondenfokker Lettele krijgt taakstraf en mag voorlopig geen dieren houden

video Mika (10) hoopt dat hij later boer kan worden, en daarom maken zijn vader en opa een spandoek

12:09 Wat ‘ie later wil worden? Dat is vragen naar de bekende weg. Mika (10) wil boer worden. Vanochtend zat hij al weer even na zeven uur op de tractor bij papa Jawin. Eigenhandig regelde hij al een stage bij buurboer Erik, want die heeft de echte biggetjes, en hij thuis alleen iets oudere vleesvarkens. Natuurlijk wil hij boer worden, maar dan moet de boerderij nog wel bestaan.