Honderden foute corona-uitslagen komen uit lab van Deventer gezondheidsdienst Royal GD

De fout is gemaakt in het laboratorium dat de coronatesten analyseert voor de GGD, Royal GD. De Gezondheidsdienst voor Dieren doet zo'n 5 miljoen laboratoriumbepalingen per jaar, en sinds de corona-testen in Nederland gemeengoed zijn, doet het lab in plaats van alleen onderzoek naar dierziektes, ook het PCR-onderzoek naar covid-19. Dat doet het laboratorium op verzoek van de overheid.