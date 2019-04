Honderden lopen volgende week eerste Deventer Wandelvierdaagse: inschrijven kan nog

Deventer drukkers houden adem in nu moederbe­drijf in heel zwaar weer verkeert

15 april Een drukker zit op de grond naast de achteringang van Deventers trotse diepdrukkerij Roto Smeets aan de Groningerstraat. Shaggie in de vingers. Maar praten, dat heeft nu geen zin. ,,We weten niks. Ze hebben ons niets verteld. Wat moet ik zeggen. Misschien zeg ik wel teveel en is het helemaal niet zo erg. We werken gewoon door. Wat moeten we anders?”