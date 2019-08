Honderden slaapplaatsen, 1300 pizza's en weken regelen voor de introductiedagen van Saxion

Het wordt 34 graden, maar kans op een flinke onweersbui in Oost-Nederland

9:34 Opnieuw geluk voor de vakantievierders in Oost-Nederland, er ligt een tropische zomerdag voor ons. Er is veel zon en plaatselijk kan de temperatuur zelfs de 34 graden aan tikken. Wel is er in de regio vanmiddag kans op een flinke onweersbui, voorspelt Weeronline.