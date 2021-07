‘Hoog’ bezoek voor koffiezaak Roemar in Deventer; NBA-ster komt speciaal langs voor een bakkie

VIDEO Camping aan IJssel in Terwolde ontruimd door hoog water : ‘Snel wegwezen!’

20:11 Wat een vakantiedag had moeten worden - lekker in de zon, beentjes omhoog, drankje erbij - pakt langs de IJssel in Terwolde vandaag anders uit. Er is voor de campinggasten werk aan de winkel met hoog water op komst; 120 kampeerplekken zijn in razend tempo ontruimd. ,,Ik sta hier nu al veertig jaar op de camping, hoog water middenin de zomer is nog nooit gebeurd.”