Hoog oplopende discussie over toekomst sportvoorzieningen verscheurt samenleving Gorssel

Het heikele punt dat Gorssel al jaren splijt is de vraag of de Vullerschool, de tennisbanen, voetbalvelden en het zwembad moeten worden geclusterd met sporthal ’t Trefpunt in een nieuw modern complex aan de oostelijke rand van het dorp. Volgens de sportbesturen zelf is er geen ontkomen aan, het is de enige manier om sportvoorzieningen in het dorp rendabel te houden.