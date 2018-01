Hoogbegaafde kinderen hebben het niet makkelijk bewijst Britt (10)

Slim zijn is niet altijd een zegen. Het kan zelfs een behoorlijke last zijn. Dat bewijst de hoogbegaafde Britt Potman uit Deventer.

Britt Potman is 10 jaar, zit in groep 8 van de Joppeschool in Joppe en heeft al een klas overgeslagen. Maar dat ging niet allemaal van een leien dakje. Dat Britt slim is, weten haar ouders al sinds haar zesde. De juffrouw van Montessorischool de Ontdekking in Deventer vermoedde het. Britt kon namelijk verbanden leggen die andere kinderen niet maakten.

IQ van 130+

Een test wees uit dat ze een IQ had van over de 130. ,,Het precieze cijfer weten we niet'', zegt haar vader Edwin Potman. ,,De test was niet afgerond omdat ze was afgeleid.'' Dat is een bekend verschijnsel bij hoogbegaafde kinderen. Het hoofd zit vol, legt Potman uit. ,,Ze denken anders, waardoor ze sneller tot een oplossing kunnen komen. Maar dat denkpatroon is zo wijd, dat ze soms al niet kunnen kiezen tussen een chocolaatje en een koekje. Alles wordt afgewogen.''

Toen bleek dat Britt inderdaad slimmer was dan de meeste kinderen, was Edwins eerste reactie: ,,Oké, mooi, dan zal het wel makkelijk gaan op school.'' Dat blijkt toch anders. ,,Als je echt in die wereld zit, dan blijkt het helemaal geen rozengeur en maneschijn.''

Passend onderwijs

Edwin voegde zich bij HORDe, de ouderwerkgroep voor Hoogbegaafden Onderwijs Regio Deventer. Passend onderwijs in de directe omgeving van het hoogbegaafde kind, dat is hun doel. Bijvoorbeeld met een scholenavond, waar middelbare scholen in Deventer, Zutphen, Holten, Zwolle en Apeldoorn hun plusprogramma's kunnen presenteren. Die wordt vanavond voor de tweede keer gehouden.

Uitdaging en aansluiting vinden met de rest van de klas is lastig. ,,Ik deed andere dingen'', zegt Britt. ,,Terwijl mijn klasgenootjes met het poppenhuis speelden, was ik bezig met letters.'' Met als resultaat dat ze het niet naar haar zin had op school. Ze ging niet meer. ,,Ik stond er alleen voor, het was te makkelijk. Toen ontdekte ik dat ik kon doen alsof ik buikpijn had en dat ik dan niet naar school hoefde. Ik wilde liever naar huis om verder te leren.''

Nadelen

Britts ouders gingen in gesprek met de school over aangepast onderwijs. En er kwam een ander hoogbegaafd jongetje bij haar in de klas. Het ging beter, maar nog steeds niet naar tevredenheid van Britts ouders. Een veelvoorkomend verschijnsel is bijvoorbeeld dat hoogbegaafde kinderen bepaalde stof niet hoeven te leren. Want 'die kan het wel', is de aanname. Dat is ook zo, maar daar kleven nadelen aan, zegt Britt. ,,Ik merk dat ik nu hiaten heb, omdat ik toen mijn eigen manieren had.''

Valkuil

Neem bijvoorbeeld tafels. Ieder kind leert om die gewoon te stampen. Maar voor Britt werkt dat niet. ,,Ik reken ze allemaal uit.'' Volgens haar vader is dat de valkuil. ,,Hoogbegaafde kinderen leren niet om te leren. Ze kunnen het al. Maar op een gegeven moment gaat dat niet meer.''

Toen ze naar de Joppeschool ging, bloeide ze op. Kleinschalig, met zo'n 120 leerlingen, en bovengemiddeld veel hoogbegaafde kinderen. ,,Hier kan ik mezelf zijn'', zei Britt de eerste keer dat ze er was. De kunst is om onderwijs passend aan te bieden, zegt Potman. ,,Als een kind voorloopt met taal, maar gemiddeld is met rekenen, dan kan het misschien een niveau omhoog met taal. En andersom.''

Gymnasium

Britt gaat volgend jaar naar het gymnasium, de school moet ze nog kiezen. Ze heeft duidelijke voorkeuren. ,,Er moeten ook andere kinderen zijn die hoogbegaafd zijn, en de school moet flexibel zijn, met extra lessen bijvoorbeeld.'' Haar vader vult aan: ,,En structuur en duidelijkheid vind je heel belangrijk hè?'' Britt legt uit: ,,Omdat het soms druk is in mijn hoofd. Dan moet het om me heen rustig zijn.''