Hoogbouwplan in Deventer Raambuurt moet meer in overleg, bezwaarmakers ‘teleurgesteld’

Onderne­mers bedenken uniek tropenroos­ter: ‘We moeten onze medewer­kers niet opbranden’

Met angst en beven volgde Alko Tolner van grand café Prins Mauritshuis in Blokzijl de weersverwachting voor dinsdag. Ja, hij heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan en ja, zijn watersportdorp zit momenteel bomvol toeristen. ,,Maar ik ben ook zuinig op mijn medewerkers. Is het verantwoord om ze met die extreme temperaturen te laten werken?” Mark Lucas van Sluiszicht, even verderop, zat met hetzelfde dilemma.

19 juli