Hoogleraren: ‘Tijd voor concrete afspraken over rondslingerende deelscooters in Deventer’

Ruim 2900 handteke­nin­gen tegen schrappen bus tussen Borculo en Deventer: ‘Echt onbegrijpe­lijk dit’

17 oktober Een petitie tegen het schrappen van de bus tussen Borculo en Deventer loopt als een trein. Ruim 2900 mensen willen niet dat buslijn 56 verdwijnt. In dorpen waar de bus doorheen rijdt, zijn inwoners compleet verrast en verbolgen, de eerste gemeenteraadsleden roeren zich en reizigster Amber Veldhuis (20) is de petitie begonnen. ,,Als de bus nou altijd leeg was geweest, had ik wel begrepen. Maar hij wordt gewoon te veel gebruikt om opgeheven te worden.’’