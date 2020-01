Hoop flakkert op voor Mary Pagrach door komst van 't Levenslicht

Mary Pagrach heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Haar ouders Louis, Rina en broer Bram wel. Ze zijn de enige overlevenden van de familie Pagrach uit Holten. De anderen zijn vermoord in Auschwitz en Sobibor. Hoewel ze van na de oorlog is, heeft de Holocaust een enorme impact op haar leven gehad. En nog steeds. Sinds de namen van familieleden tijdens dodenherdenking in Holten worden opgenoemd woont ze de ceremonie op 4 mei in Holten niet meer bij. ,,Ik word er naar van“, vertelt de in Holten geboren Mary. ,,Ik herdenk de gevallenen thuis of bij een vriendin en zorg dat ik niet alleen ben.’’