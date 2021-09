Hopteelt bloeit in Oost-Nederland: ‘Je kunt wel een brouwerij beginnen, maar daarvan zijn er al zoveel’

Eindelijk nieuwbouw op Geertrui­den: ‘aanwinst voor Deventer’, maar met kleine beurs vis je achter net

17 september Een voor Deventer groot nieuwbouwproject, op het terrein van het vroegere Geertruidenziekenhuis, komt eindelijk op stoom. Nu een aantal aanbouwsels de laatste weken is gesloopt, is goed zichtbaar wat van het oorspronkelijke ziekenhuis behouden blijft. In dat gebouw en vleugels komen 81 appartementen. In totaal komen in het gebied 233 huizen en die moeten in de zomer van 2023 klaar zijn. Maar waarom komen er geen (huur)woningen voor de kleinere beurs?