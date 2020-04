Horeca Deventer wil tijdelijk grotere terrassen als de cafés weer open mogen

Een extra koelbox voor het gebak: broodbezor­ger Timo heeft het drukker dan ooit

27 april Het is normaal al een mooie verkooptekst: ,,Een vers brood van de bakker, maar dan voor de prijs van de supermarkt.” Voeg daar in deze tijden thuisbezorging aan toe en je hebt goud in handen. Broodbezorger Timo van Bussel, franchisenemer van De bakker aan huis, rijdt met een volle bus de regio door.