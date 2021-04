Horeca in regio hoort niets nieuws over terrassen: ‘Alsof je een Ferrari krijgt, maar slechts 25 kilometer per uur mag’

Opeens staat er weer een terras op de Brink in Deventer: is dat niet een week te vroeg?

19 april Toeval of niet? Op de Brink in Deventer is na maanden weer een terras opgezet. Net nu een heropening in zicht lijkt, test Grand Café Samen zijn nieuwe terras. ,,Het is dus geen protest’’, reageert eigenaar Martijn Gerretsen.