Horeca inventief en empathisch: ‘ruilverkaveling’ terrassen in Deventer

De onderhandse ‘ruilverkaveling‘ van vreemde grond is gestart om extra tafels buiten de grenzen van het eigen etablissement te verkrijgen. De gemeente Deventer gaat elk verzoek tot uitbreiding beoordelen, maar zal in de huidige coronacrisis niet de grootste dwarsligger zijn.

,,Als het even kan zal er toestemming worden gegeven’’, bevestigt Maarten Jan Stuurman namens de gemeente. ,,We kunnen normaal gesproken niet zo maar ergens een terras groter maken, maar de tijden zijn anders en dan moet je ook wat anders naar zaken kijken. Alleen zijn er regels en hebben we natuurlijk wel te maken met zaken als de wekelijkse markt en veiligheid. Daar moeten we kritisch naar kijken.’’