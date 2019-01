Horecabaas Sahin wint rechtszaak: proeflokaal ‘t Oer in Deventer toch niet failliet

Saxi­on-studenten slaan slag tegen ALS op Scheg

6:00 ‘Een verschrikkelijke ziekte, die helaas nog steeds niet te behandelen is. Er is echt meer geld nodig voor onderzoek ’. Treffend vat Holtenaar Jarno Dijkstra de strijd tegen zenuw/spierziekte ALS samen. Met zeven andere studenten van hogeschool Saxion in Deventer komt de Holtenaar in actie en houdt op 8 februari in De Scheg Schaats voor ALS.