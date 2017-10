Horecagelegenheden in Deventer ontruimd vanwege brand

In Marmaris zou volgens omstanders een frituurpan in de brand gevlogen zijn, waardoor een rookontwikkeling ontstond. Daarop moesten de bezoekers van de naastgelegen panden, Hollands Glorie en Glas in Lood, ook de straat op. De brandweer had de situatie snel onder controle. De bluswerkzaamheden zijn inmiddels voltooid. De brandweer is nog wel in het pand voor nacontrole.