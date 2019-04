Horecapaviljoen op Deventer Stadsstrand nu al open

Met deze boodschap op Instagram laten Koos en Evelien Janssen weten dat Meadow, het horecapaviljoen op het Deventer Stadsstrand, dinsdag open is gegaan. Dit is drie dagen eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Onlangs vertelden de Janssens in de Stentor nog hoe trots zij zijn dat hun initiatief aan de boorden van de IJssel van de grond is gekomen zoals zij dat zich hadden voorgesteld.