Horecatijgers zonder nachtleven komen niet meer in slaap: ‘Je mist zelfs de puinzooi na een uitgaansnacht’

VIDEO Hospice Deventer krijgt make-over dankzij team Run for Cancer: ‘Verpleeg­huis is er af’

19:49 Van een wat ‘kille’, klinische inrichting naar een warme, huiselijke sfeer. De gezamenlijke ruimtes in hospice De Winde in Deventer hebben een metamorfose ondergaan. Dat was niet gebeurd zonder de hulp van het 24-koppige team Run for Cancer uit Deventer van de Roparun. ,,Het verpleeghuis is er nu wel echt van af.’’