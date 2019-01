Horecatycoon Sahin: ‘Ik heb alle schuldeisers nu betaald’

Na de zitting staat Sahin met trillende handen buiten de zaal. Over een week komt de uitspraak, hebben de rechters net verteld. ,,Poeh… Hopelijk wordt het faillissement dan vernietigd en ben ik weer de baas in eigen tent.’’ Net zoals in zijn andere zaken, zoals die in Teuge (The Hangar), Klarenbeek (Klaarbeek) en Zutphen (’t Oer).