‘Horrorlift’ drijft bewoners Deventer seniorenflat tot wanhoop; wijkverpleegkundige zat drie kwartier vast

Bekeurde ov-reizigers uit Overijssel vechten mondkapjes­boe­te aan: ‘Hij zette me te kakken voor iedereen in de trein’

16 augustus Sinds 1 juni vorig jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Op het niet, of niet correct dragen van een mondkapje, staat een boete van 95 euro. Er zit wel een maar aan: voordat er bekeurd kan worden, moet er eerst gewaarschuwd worden. Dat werd maandag duidelijk toen twintig in Overijssel bekeurde reizigers hun boete aanvochten bij de kantonrechter in Almelo. Soms met succes, meestal niet.