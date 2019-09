Hortilife bouwt hectares aan kassen in Oost Europa, maar zetelt op A1 in Deventer

Al sinds eind vorige eeuw werkt het bedrijf vanuit deze regio in Oost Europa. Maar het oude pand in Twello was te klein, en aan de andere kant van de IJssel geen ruimte voor nieuwbouw zoals Hortilife wenste. ,,We hadden drie kantoortjes. Veel te weinig. We werken vanuit Nederland met een man of 25", zegt Pieter Jan Overkamp. ,,Eigenlijk alles, behalve het glas, komt uit Nederland.”

In Oost Europa wordt alles groots aangelegd. ,,Een paar jaar geleden nog een kas van 25 hectare. Maar dat is wel de uitzondering. De gemiddelde kas is 3 tot 12 hectare. Gemiddeld bouwen we 30 tot 50 hectare kas per jaar.” De Nederlanders staan garant voor kwaliteit. ,,Er zijn nog een aantal Nederlandse kasbouwbedrijven actief in Oost Europa. Maar zij zitten allemaal in het Westland. Niet zo gek natuurlijk, daar is de kennis over tuinbouw. Wij komen van oudsher van deze kant van het land.”

Tot ver in Siberië bouwt het Deventer bedrijf de systemen voor succesvolle kassenbouw. ,,Bij -20 graden is het al niet lonend meer een komkommer over meer dan 600 kilometer te vervoeren. Daar wordt het wel -45. Dus bouwen we daar kassen die juist verwarmd moeten worden. Elke kas en elke teler heeft andere eisen wat betreft irrigatie, verwarming, constructie. Een tomaten- of komkommerkas is anders ingericht dan een bloemenkas.”