Hotelmarkt Deventer verzadigd? Kameroverschot zorgt voor terughoudendheid bij nieuwe plannen

Transport­be­drijf uit Holten heeft 10 chauffeurs in Engelse monsterfi­le: ‘Rijden noodgedwon­gen de fuik in’

Bij havenstad Dover in Engeland loopt een file deze dagen flink uit de klauwen. Het Twents-Sallandse transportbedrijf Müller FFL heeft zeker tien chauffeurs in de monsterfile staan: „Er is geen ontkomen aan, we rijden er noodgedwongen in.”

11 april