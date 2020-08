Hotels vol, drukte in winkels: Deventer boert goed na eerste corona-golf

De ongeveer 250 hotelbedden in de stad zijn zo goed als allemaal bezet sinds half juli en blijven dat ook tot medio deze maand. In de stad is het bovendien extra druk door dagjesmensen en toeristen op campings in de omgeving. De VVV heeft het in de winkel minder druk door coronamaatregelen, maar verkopen wel veel fiets- en wandelarrangementen.